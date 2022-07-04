36人獲選港區人大　李慧琼「轉跑道」當選　被問任常委與否重申中央會安排 (12:15)

今日共有1273名選舉會議成員出席投票，有效票數共1267張。朱葉玉如以1254票成為「票后」，立法會議員霍啟剛則以1248票成為「票王」。至於被外界視為接任全國人大常委的人選，由政協「轉跑道」參選的李慧琼以1243票排第4，同為現屆人代的立法會議員馬逢國及工聯會會長吳秋北，分別以1216票排第9及以1212票排第11，梁美芬則以1190排第18。15名現屆人代全部成功連任，包括陳勇、陳曼琪、陳曉峰等。

李慧琼當選後表示，未來會做好人大代表工作，傳遞人民聲音，當選後將跟進與內地通關工作。被問到會否考慮接任人大常委，她未有正面回應個人意願，僅重申早前的說法，指常委需要獲中央信任和各界支持，中央會作安排，個人意願不是考慮因素。

今次選舉共有6人落選，包括工聯會副會長謝愛紅，她獲得889票，較尾席再出發大聯盟總主任黃冰芬少36票。立法會前主席范徐麗泰兒子范駿華亦落選，他獲799票。

36名當選人名單及得票如下：