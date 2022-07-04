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36人獲選港區人大　李慧琼「轉跑道」當選　被問任常委與否重申中央會安排 (12:15)

第十四屆港區人大代表選舉今日（15日）在灣仔會展舉行，42人競逐36個人代席位。民建聯主席李慧琼、前運輸及房屋局長陳帆、經民聯立法會議員梁美芬、國務院前副總理張高麗女婿李聖潑等當選。科大校長、現屆人代朱葉玉如以1254票成為「票后」。

今日共有1273名選舉會議成員出席投票，有效票數共1267張。朱葉玉如以1254票成為「票后」，立法會議員霍啟剛則以1248票成為「票王」。至於被外界視為接任全國人大常委的人選，由政協「轉跑道」參選的李慧琼以1243票排第4，同為現屆人代的立法會議員馬逢國及工聯會會長吳秋北，分別以1216票排第9及以1212票排第11，梁美芬則以1190排第18。15名現屆人代全部成功連任，包括陳勇、陳曼琪、陳曉峰等。

李慧琼當選後表示，未來會做好人大代表工作，傳遞人民聲音，當選後將跟進與內地通關工作。被問到會否考慮接任人大常委，她未有正面回應個人意願，僅重申早前的說法，指常委需要獲中央信任和各界支持，中央會作安排，個人意願不是考慮因素。

今次選舉共有6人落選，包括工聯會副會長謝愛紅，她獲得889票，較尾席再出發大聯盟總主任黃冰芬少36票。立法會前主席范徐麗泰兒子范駿華亦落選，他獲799票。

36名當選人名單及得票如下：

  1. 朱葉玉如 1254
  2. 霍啟剛   1248
  3. 陳仲尼   1246
  4. 李慧琼   1243
  5. 陳勇     1238
  6. 陳振英   1237
  7. 姚祖輝   1226
  8. 蔡毅     1217
  9. 馬逢國   1216
  10. 陳曼琪   1213
  11. 吳秋北   1212
  12. 陳帆     1206
  13. 李引泉   1204
  14. 陳曉峰   1204
  15. 樓家強   1195
  16. 陳振彬   1193
  17. 凌友詩   1190
  18. 梁美芬   1190
  19. 李聖潑   1183
  20. 黃英豪   1178
  21. 吳永嘉   1176
  22. 文頴怡   1174
  23. 鄺美雲   1168
  24. 林順潮   1167
  25. 徐莉     1167
  26. 黃錦良   1155
  27. 楊德斌   1155
  28. 胡曉明   1132
  29. 雷添良   1117
  30. 冼漢廸   1091
  31. 林至穎   1063
  32. 孫偉勇   1014
  33. 朱立威   995
  34. 李應生   993
  35. 沈豪傑   941
  36. 黃冰芬   935

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