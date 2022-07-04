36人獲選港區人大　李慧琼「轉跑道」當選　被問任常委與否重申中央會安排 (12:15)

第十四屆港區人大代表選舉今日（15日）在灣仔會展舉行，42人競逐36個人代席位。民建聯主席李慧琼、前運輸及房屋局長陳帆、經民聯立法會議員梁美芬、國務院前副總理張高麗女婿李聖潑等當選。科大校長、現屆人代朱葉玉如以1254票成為「票后」。
今日共有1273名選舉會議成員出席投票，有效票數共1267張。朱葉玉如以1254票成為「票后」，立法會議員霍啟剛則以1248票成為「票王」。至於被外界視為接任全國人大常委的人選，由政協「轉跑道」參選的李慧琼以1243票排第4，同為現屆人代的立法會議員馬逢國及工聯會會長吳秋北，分別以1216票排第9及以1212票排第11，梁美芬則以1190排第18。15名現屆人代全部成功連任，包括陳勇、陳曼琪、陳曉峰等。
李慧琼當選後表示，未來會做好人大代表工作，傳遞人民聲音，當選後將跟進與內地通關工作。被問到會否考慮接任人大常委，她未有正面回應個人意願，僅重申早前的說法，指常委需要獲中央信任和各界支持，中央會作安排，個人意願不是考慮因素。
今次選舉共有6人落選，包括工聯會副會長謝愛紅，她獲得889票，較尾席再出發大聯盟總主任黃冰芬少36票。立法會前主席范徐麗泰兒子范駿華亦落選，他獲799票。
36名當選人名單及得票如下：
- 朱葉玉如 1254
- 霍啟剛 1248
- 陳仲尼 1246
- 李慧琼 1243
- 陳勇 1238
- 陳振英 1237
- 姚祖輝 1226
- 蔡毅 1217
- 馬逢國 1216
- 陳曼琪 1213
- 吳秋北 1212
- 陳帆 1206
- 李引泉 1204
- 陳曉峰 1204
- 樓家強 1195
- 陳振彬 1193
- 凌友詩 1190
- 梁美芬 1190
- 李聖潑 1183
- 黃英豪 1178
- 吳永嘉 1176
- 文頴怡 1174
- 鄺美雲 1168
- 林順潮 1167
- 徐莉 1167
- 黃錦良 1155
- 楊德斌 1155
- 胡曉明 1132
- 雷添良 1117
- 冼漢廸 1091
- 林至穎 1063
- 孫偉勇 1014
- 朱立威 995
- 李應生 993
- 沈豪傑 941
- 黃冰芬 935