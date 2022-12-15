消委會測試25款指甲油　17款含歐盟禁用致癌物已交海關跟進 (11:19)

根據歐盟的《化妝品法規》，可致癌、可導致基因發生永久性突變及生殖毒性的化學物質歸類為「CMR物質」，應禁止用於化妝品之中。消委會今次亦按相關法規測試，驗出的甲醛、苯及部分多環芳香烴等，都屬「CMR物質」。測試結果顯示，中國製的指甲油「Madam Glam」樣本檢出苯；3款韓國製指甲油「QUEENNY」、「GENTLE PINK」、「HI GEL」驗出甲醛；14款指甲油樣本驗出1至2種歐盟禁用的多環芳香烴，分別為來自中國的「Madam Glam」；來自韓國的「FROM THE NAIL」、「I'ZEM」、「FIOTE」、「JIN.B」、「Pedi Balanc」、「Mostive」、「First Street」、「ADORELL」；來自美國的「OPI」、「ORLY」、「NCLA Gelou」；來自台灣的「HOMEI」；以及未有列明來源地的「DGEL」。

另外，消委會指雖然全部樣本均檢出甲苯，檢出量符合歐盟《化妝品法規》，但消委會提醒，長期接觸甲苯或會對發育中的胎兒健康造成影響，建議孕婦和哺乳中的婦女盡量避免使用含甲苯的產品。

消委會亦表示，各樣本售價每瓶由88至238元不等，5款樣本獲得最高評分，包括兩款售價最高的「Presto LEDGEL」及「essie」，以及1款售價最低的樣本「BEHOLD」，消委會認為產品質素未必與價格成正比。

消委會提醒，消費者應挑選不含或只含較少有害物質的指甲油，美甲時要確保室內空氣流通。消委會又建議生產商盡量降低產品中有害物質含量，保障消費者健康。

另外，消委會又表示，今年首11個月收到8宗投訴，主要涉及美甲店的收費問題，少數投訴涉及凝膠指甲質素問題，例如凝膠指甲容易脫落、美甲後發現凝膠指甲發黑，惟有關店舖回覆事主稱只是純粹骯髒，拒絕退款。消委會總幹事黃鳳嫺提醒消費者，光顧美甲店前問清楚收費內容，以及留意店舖衛生環境。她又建議，顧客可以自行購買指甲油到美甲店美甲。