Google回覆堅持不會移除搜尋結果 外交部支港府維護國歌尊嚴 (23:46)

保安局長鄧炳強今日（14日）表示，必定會再次去信Google，並強調政府會「用盡一切方法糾正錯誤」。鄧炳強早前稱，Google拒絕港府要求將《義勇軍進行曲》一曲置頂。

Google發言人稱，Google每日處理數以十億計的搜尋查詢，所以系統設計成自動呈現相關、高質素及有用的資訊，並不會人為操控有機的搜尋結果。發言人稱，會繼續與港府溝通，解釋平台及移除政策的運作。

另一邊廂，港府引用歐洲法院日前涉Google「被遺忘權」裁決，佐證Google已有現行機制處理錯誤資料。就私隱事宜法向歐盟提供意見的歐洲個人資料保護委員會（EDPB）秘書處回覆本報查詢時說，無法評論對裁決的解讀，但指出一般而言，「被遺忘權」及相關案例，適用於處理「個人資料」。

行會成員湯家驊警告，若Google在港府警告、及明知《願榮光歸香港》涉分裂國家下拒絕修改搜尋結果，至少有協助分裂國家，有機會違反國安法。