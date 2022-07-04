空運寵物用品檢490萬元毒品　海關拘3男子 (19:14)

毒品調查科高級調查主任鄒永昌表示，本月2日透過風險評估，查檢一批由英國抵港、報稱為寵物用品的空運貨物，發現兩包狗糧的X光影像有可疑，關員其後在包裝袋內檢獲5公斤懷疑氯胺酮，市值約290萬元。經跟進調查，發現貨物收件人為一集運公司，關員於昨日（13日）在新蒲崗拘捕一名45歲前來收貨的貨車司機。在同日在青衣拘捕一名18歲的男收件人。海關將被捕男子押至其在青衣區租用的住宅單位，再檢獲約500克、市值約29萬元的懷疑氯胺酮。行動中，在單位搜獲一批毒品包裝工具，包括電子磅、大量包裝袋及密實袋等，海關相信已搗破一個毒品分銷中心。被捕的18歲男子已被暫控兩項販運危險藥物罪，案件明天在西九龍裁判法院提堂。另一名被捕的貨車司機經調查後已獲釋。

另外，海關在上周二（6日）於機場查驗一批由意大利空運抵港、沒有資料的貨物，同樣發現X光影像有可疑，逐在一包貓砂發現混有約1公斤懷疑氯胺酮。經調查鎖定另一批同類貨物，再於兩包貓砂內發現兩公斤懷疑氯胺酮，檢獲3公斤毒品總市值約175萬元。海關其後進行監控遞送，在屯門拘捕一名19歲、報稱無業的收貨男子。被捕男子已被暫控兩項販運危險藥物罪，案件明天在屯門裁判法院提堂。據了解，3宗案件涉及不同團伙，相信毒品會供應新界南及新界西，不排除販毒團伙看準毒品與晶狀貓砂形態相近，故將毒品混雜在貓砂，企圖蒙混過關。

聖誕及新年假期臨近，海關呼籲年青人切勿在節日氣氛底下嘗試吸食毒品，並應加強守法意識，不要貪圖金錢利益參與販毒活動。