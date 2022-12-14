丁氏尋失聯逾50年四妹　望九兄弟姊妹重聚　圓父母遺願 (19:13)

丁氏一家當年住在新田石湖圍，家中有9名兄弟姊妹，父母以務農為生，當時生活非常貧困。現時64歲、家中為二姐丁桂香憶述父母曾說起，當時有朋友非常喜歡四妹，期望可收養她，並承諾會將四妹視如己出，並給予她優質生活環境。經多番游說後，丁氏父母考慮到自己能力未必能好好照顧四妹，只好不捨地將只有一歲多的四妹託付予朋友，但唯一要求為須與四妹保持聯繫。隨後四妹在10歲多時，跟隨養母搬家至荃灣老圍，亦曾改名為文秀娟及戴玉英，從此與她失去聯絡。

丁桂香說父母生前渴望與四妹重聚，嘗試用不同途徑尋找她，但父母只可惜帶著遺憾離世。丁桂香更形容，與四妹失去聯絡後，父母曾互相埋怨說「都話唔送走四妹」。

丁氏姊妹均表示對四妹印象及回憶較模糊，只在父母中找到一張四妹的學生照，但她們記得四妹小時候曾在她們家中居住一晚，當時父母非常高興，一家人齊齊整整吃飯和談天，晚上兄弟姊妹更在家中閣樓「排住一齊瞓」，但可惜這為最後一次與四妹見面的機會。

丁氏父母亦有將六妹及九妹託付予朋友，但有一直保持聯絡，而9名兄弟姊妹中唯獨仍未與四妹重聚。九妹丁愛香表示，慶幸自己與兄弟姊妹團聚，形容每次相見都「開開心心」。她又期望可與四妹說，「我哋個個都等緊你返嚟，想一齊追返我哋以前嘅童年」。丁氏兄弟姊妹為完成父母的遺願，故於去年10月求助紅十字會的尋人服務，希望可以在今年冬至與四妹重聚。市民如有任何關於丁美蘭（別名：文秀娟／戴玉英）的消息，可致電熱線25077135或電郵tracing@redcross.org.hk。