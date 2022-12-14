女社工示威現場藏雷射筆管攻擊性武器罪成　還押至下周五候判 (18:52)

裁判官崔美霞在裁決時稱，當日旺角塘尾道近亞皆老街有40至50人示威，現場地上滿佈磚塊雜物，警員制服被告麥籍心（28歲）時，她掙扎大叫，其後在羈留區遭搜出雷射筆。

辯方其後在庭上爭議，涉案雷射筆不屬於被告，是警員在警車上放進她的袋內，並在記事冊寫了被告管有涉案雷射筆，並着被告簽署作實。雖然被告當時留意到該雷射筆並非她的，並即時提出疑問，惟警員指「而家唔係告你雷射筆，係告你非法集結」，着被告快些簽妥後可去醫院診治。辯方反對將被告簽署的文件呈堂，並以交替程序處理。

不過崔官在裁決時稱，被告一方面稱不相信警方及不欲被誣捏，沒要求警員展示雷射筆核實，另一方面又相信涉案文件屬私人紀錄及簽名，認為被告有違常理、做法不合理和矛盾。再者，崔官認為被告在錄影會面保持緘密，被告知悉其自身權利，遂批准文件呈堂。最後崔官考慮到事發環境證據及證供等，她身上亦攜有可作掩飾的裝備和衣物，是為暴力行為作準備，因此裁定她罪成。