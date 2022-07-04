中大研究：本港兒童體力活動水平遜3年前　學者稱受社交距離措施及停課影響 (17:37)

中大今日（14日）發表第三份「香港兒童及青少年體力活動報告卡」。報告分析57個國家及地區過去10年的相關研究數據，再透過12項核心指標來評級，包括整體體力活動水平、靜態遊戲、健康體適能等。評分愈高，即該國家或地區有更大比例的兒童及青少年符合標準。

報告顯示，香港兒童於整體體力活動水平的評級為D-，即僅25%兒童和青少年達到每日運動60分鐘的標準，較2018年的C-下跌三級。「肥胖」一項則維持2018年的D-評級。評估使用電子屏幕產品的「靜態行為」評級，亦由2018年的C-下跌至D級，僅5.3%的12至15歲青少年達到每日屏幕時間不超過兩小時的建議。

研究團隊成員之一、本身是醫生的中大賽馬會公共衛生及基層醫療學院教授黃至生表示，疫情期間的社交距離措施、停課等安排令兒童及青少年的運動時間大減，整體健康亦受影響。他料隨社交距離措施「更有彈性」，情況會有好轉；體育運動科學系教授王香生則建議政府加大對普及體育的投資，「不是只為獎牌、精英運動」。