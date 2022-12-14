改歌詞及發布粗口版本國歌影片　18歲男侍應判入教導所 (16:23)

被告徐凱駿承認「作出一項或多項具煽動意圖的作為」、「意圖侮辱國歌而故意發布經篡改的國歌歌詞」、「意圖侮辱國歌而故意發布以任何方式侮辱國歌的情況」及「意圖侮辱國旗而故意發布侮辱國旗的情況」共4罪。有女親友聞判後激動抽泣。

辯方求情指，當時年僅16歲的被告不成熟才犯案，他沒強烈政治理念；其成長經歷不平坦，他生於單親家庭，海外留學時遭受欺凌，他就本案事隔多時被捕。辯方續指，被告母親曾做手術並在家中休養，望法庭考慮被告悔意，判處更生或勞教中心。

蘇官判刑指，被告於前年5月至今年9月，在4個網上平台發表29則內容，以聲音、影像和文字作出煽動及侮辱國歌國旗，相關內容在網絡迅速廣泛流傳並延續。

涉案內容以反政權為主，以粗言辱罵國家領導人和內地人，並提倡港獨；篡改國歌國旗主調是引起挑撥仇恨，如不及早竭止，會引致社會分裂和不穩。

蘇官考慮到須矯正其價值觀及提供職業培訓，判更生或勞教中心不足以反映嚴重性，遂判入教導所。