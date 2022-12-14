立場新聞案國安總督察稱 「無咁仔細」判斷文章違反哪一法例 (14:20)

控方傳召管轄負責保存立場網站截圖、國安處電腦組Y1小隊的總督察陳安銘。他供稱在去年6月與高級督察盧健賢初步在立場網站上，篩選出共587篇涉違法文章，再與警司黃靜嫻（音譯）審視，最終縮減至30篇文章予案件主管跟進。

辯方大律師馬維騉問及，警方有否判斷違反什麼法例，陳安銘稱商討過程「冇咁仔細」，沒有討論違反哪一條法例的分項，亦同意屬「主觀決定」，可以因人而異。

辯方續舉例，控方可能認為警方篩走的557篇立場文章有證據價值，質疑陳安銘既然得悉部分文章可能下架，為何不把手上文章悉數交予案件主管。陳安銘回應，不曾規範或收窄案件主管的調查方向，重申其餘文章「我哋覺得冇價值，做咩要畀佢？」

盧健賢昨供稱交出30篇文章後，銷毁其餘文章。陳安銘今補充，因其餘文章無證據價值，銷毁與否「唔使我決定，覺得有價值就留低咗啦」，而因其部門比較敏感和保密，一般無用的資料都會盡快銷毁。審訊午續。