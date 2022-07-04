八旬英籍醫生涉非禮菲傭案重審 今裁罪脫 官指事主證供與首次審訊有出入 (12:01)

被告Brian Drew Apthorp（84歲）被控於2018年9月11日、2019年4月4日，及於2018年11月尾至12月頭某日在住所非禮X。

裁判官王證瑜裁決時稱，事主X供稱，2018年9月11日，被告以身體檢查為由非禮她，被告涉以雙手打圈摸其胸部，及以手指揉其乳頭。惟王官稱，當時仍有另一名外傭Janice，她亦為被告工作多年，另她事後數小時後回家。王官指，當時有兩名外傭同住在被告家中，故對X是否有遭被告侵犯感到懷疑。

王官續指，X聲稱曾向Janice透露被非禮，但Janice僅安慰X，惟X亦沒有告知其他人她遭非禮，包括其朋友及非牟利組織等。另外，X在盤問下，就平機會索償及民事索償100萬元的事宜拒絕多談。

王官經考慮本案的背景及所有證據，拒絕接納X的證供，裁定被告罪脫。