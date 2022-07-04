涉破壞兆康站暴動罪成4人分判囚31.5至42個月　一未成年女判入教導所 (11:27)

5名被告為三男兩女，依次為現年23歲的地產經紀何嘉俊、20歲浸大男生雷呈昊、35歲售貨員黃健進、17歲女生及24歲女生陳朗婷。何嘉俊和17歲女生早前認罪，其餘3人經審訊罪成。由於黃健進確診新冠肺炎，今缺席聆訊。

辯方希望法庭判何嘉俊入勞教中心服刑，惟李官表示，何案發時已是成年人，應該懂得明辨是非；經考慮認罪扣減等因素，何判囚31.5個月。至於17歲女被告，醫療報告顯示她有自殘行為，曾接受精神科治療。李官認為，判她入教導所可以平衡本案情節和更生需要。

對於審訊後定罪的雷呈昊、黃健進和陳朗婷，李官考慮3人的刑責和良好背景，判囚42個月。陳朗婷早前獲台灣大學錄取攻讀碩士，並親撰求情信。李官認為信件內容值得與涉及社運案件的年輕人分享，指他們經歷過反省、歷練、彌補和貢獻的階段，冀積極貢獻香港。