政府明年推院舍輸入護理員特別計劃 額外輸入約3000名護理員 (11:10)

特別計劃將額外輸入約3000名護理員，計及全港已有約4000名輸入護理員，輸入配額上限為7000人。各類型院舍均可申請輸入護理員，其中私院及自負盈虧院舍每聘用一名全職本地僱員，最多只可申請輸入一名護理員，津院及合約院舍每聘用兩名全職本地僱員，最多只可申請輸入一名護理員。

院舍提交申請時須證明已通過社署署長指定途徑招聘本地人手，但未能填補空缺，本地招聘的薪金必須不低於聘請輸入護理員的薪金，而輸入護理員的薪金不得低於政府統計處編製的護理員每月工資中位數。成功經特別計劃輸入護理員的院舍須繳付僱員再培訓徵款，繳付方式與補充勞工計劃安排一致。院舍必須與輸入護理員簽訂指明的標準僱傭合約。

政府會成立由社署署長擔任主席，由勞福局、社署和勞工處代表組成的跨部門聯絡小組，以先到先得方式審批申請，署長會在考慮小組提供的意見後，就每宗申請作出決定。