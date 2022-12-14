盧寵茂稱疫苗通作用毫無置疑　指社會很多負面聲音間接幫倒忙 (10:49)

對於立法會議員江玉歡質疑，繼續維持疫苗通仍窒礙市民生活復常，措施成效既已成「過去式」，盧寵茂今早（14日）於港台節目表示，疫苗通作用是「毫無置疑」，指全球多國都有類似法律及鼓勵措施推動疫苗接種。不過，他稱奈何社會上有很多負面聲音，認為是間接幫倒忙。他又稱，如大眾有任何方法能夠加強疫苗接種率，特別是一老一幼，「我哋都好歡迎」。他希望大家不要找錯對象，強調敵人是病毒，不是疫苗及疫苗通。

對於《明報》社評指，政府取消安心出行掃碼的決定，來得太過突兀，政策急轉彎，難免令公眾有朝令夕改之感。盧寵茂回應指，政府決定政策時一直都有密切監視，「某一剎那未改變政策嘅時候，我哋都要強調政策仍然存在」。他稱，是次決定只是取消掃瞄功能，建議市民不要刪除安心出行，因程式內仍有其他功能。

至於政府昨晚公布豁免3歲以下幼童強檢，盧寵茂解釋是考慮到替幼童採樣有困難，加上幼童染病許多時都是因為家人傳染。他補充，當局或會在幼童家人感染後才考慮替幼童採樣。