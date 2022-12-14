警方搗破酒店房間毒窟　拘14男女 (18:30)

油尖警區特別職務隊高級督察陳俊樺指，昨晚7時許持法庭手令，掩至油麻地砵蘭街一間酒店，突擊搜查4個房間，共拘捕6男5女，年齡29至57歲，當中57歲男子為負責人，涉嫌提供酒店房間，他們分別涉嫌販運危險藥物、管有危險藥物及藏有工具可作吸食毒品用途。警方在4個房間，共檢獲140克可卡因、22.3克冰毒、4.8克大麻，另於停泊酒店外一輛私家車，搜獲28克氯胺酮，總值約27萬元。行動中，其中一房內2男2女阻撓警方進入，4人同時涉嫌防礙警務人員執行職務被捕。

油尖警區行動主任鄭兆堅總督察表示，透過收集情報，鎖定有不法分子租用油麻地區內酒店房間作為小型毒品儲存倉庫，將毒品分發酒店內其他房客使用，從中獲利，經深入調查於10月尾至昨日（13日）展開代號「琴洐」行動，至今共拘捕7男7女，部分無業或家庭主婦，其中兩名被捕人有三合會背景，涉及區內2間酒店共7個房間，檢獲大量毒品包裝工具及吸食工具，檢獲的毒品包括冰毒、氯胺酮，可卡因及大麻，總值67萬6千元。

鄭續指，販毒分子貪圖租用區內酒店方便，彈性大可短租及隨時轉房，酒店亦具隱蔽性，再加上近期租金便宜，企圖以租用酒店方式經營毒窟逃避警方調查。呼籲酒店業界或賓館負責人，如發現有陌生人經常進出房間、房間傳出異味或在房內檢獲可疑物品，可向警方舉報作出調查。