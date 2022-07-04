吸煙與健康委員會倡增加煙草稅100%　引調查指逾六成吸煙者將因此戒煙 (18:47)

他又舉例指，現時每包捲煙的零售價為62元，而每包捲煙所含的煙草稅為38元，佔煙價水平為61.5%。若增加煙草稅100%，即為每包捲煙零售價為100元，煙草稅則增至76元，佔煙價水平的76%，才會達致世衛所建議的煙稅應佔煙價75%的控煙建議。

另外，吸煙及健康委員會委托港大護理學院與公共衛生學院，在今年1月至7月以電話方式共訪問5164名受訪者，其中1720人為從不吸煙者、1725人為已戒煙者和1719人現時吸煙者。調查發現76.4%整體受訪者支持明年增加煙草稅，其中從不吸煙者和已戒煙者支持比率較高，分別為83.5%及71.1%。調查又指，66.5%現時吸煙者的受訪者表示會因捲煙零售價上升而減少吸煙或戒煙。

47歲的李明達已吸煙30多年，前年因曾中風後決心戒煙。他支持增加煙草稅以鼓勵更多人戒煙，指「當一包煙加到成兩餐飯價錢，就會諗揀食飯定食煙」。他又表示，戒煙後減少出氣喘情況，身體情况有改善。

委員會亦建議，除大幅增加煙草稅外，並應檢視及制定長遠煙草稅政策，以參考其他國家經驗，啟動自動增加煙草稅機制或按年增加煙草稅，加強吸煙者戒煙意欲。