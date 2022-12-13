本地詐騙集團免費酒店食宿招攬傀儡戶口　警拘10男女包括19歲主腦 (18:25)

東區警區重案組第二隊主管葉展洋表示，警方上周三（7日）接報，一名19歲中六男生缺課超過一周，少年經校方查問透露上月26日至本月5日均在酒店居住，沒有返家；他又指早前有朋友介紹有關「搵快錢」工作，只需開立戶口並交出銀行卡、並入住酒店，即可獲得數千元報酬。警方接手調查，發現少年母親早前亦被同一集團招攬成傀儡戶口持有人，涉嫌交出戶口作洗黑錢用途。

警方經調查後上周五（9日）起一連三日採取行動，並在北角、荃灣、觀塘以涉嫌「串謀行騙罪」拘捕7男一女，年齡介乎17至55歲，被捕人分別報稱學生、主婦、地盤工人、侍應、廚師及無業。另外，昨（12日）凌晨又在屯門公屋單位拘捕一名據知為大專院校學生的19歲的男骨幹及女友，並在其單位內搜獲8克大麻，相信毒品是自用，另以「管有危險藥物」罪拘捕兩人。

東區警區總督察（刑事）張恒暉形容犯罪集團分工仔細，在社交平台以數千至一萬元不等的報酬及免費酒店食宿利誘市民開立並出售其銀行戶口，其後帶領傀儡戶口持有人入住九龍及港島酒店，並要求他們交出戶口密碼等資料，逗留一周離開，其間設有24小時監視，入往人士可以看電視、玩撲克牌，惟不得使用電話及離開房間。調查所得，房間最多7人同房，4名傀儡戶口持有人被3人監視。

警方提到，有關戶口涉及13宗發生於本年6月至12月的本地騙案，當中包括6宗網上情緣騙案、3宗求職騙案、2宗投資騙案及2宗裸聊騙案，事主共損失54.7萬元，每宗金額由2000至8萬元。警方形容集團行事謹慎，會安排傀儡戶口持有人以自己身份登記入住酒店，且相隔一、兩日便會更換酒店。