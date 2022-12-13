林卓廷、尹兆堅及黃碧雲涉4宗立法會衝突　分判囚3至7星期 (18:05)

四宗案件詳情如下：

首宗案件：

林卓廷及尹兆堅承認一項「妨礙一名正在執行職責的立法人員」罪；尹獲撤普通襲擊罪。

涉案會議：

2018年6月13日立法會恢復二讀「廣深港高鐵(一地兩檢)條例草案」，下午2時35分時任運輸及房屋局長陳帆在草案發言時，部份議員離開座位並大聲發言，令會議中斷。

涉及行為：

林卓廷無視立法會主席警告，繼續在座位大聲說話，被保安人員試圖帶離會議廳，林猛力掙扎，抓緊桌子並大叫他不會離開，糾纏間林的右肘撞到其中一名保安人員的右胸。同時尹兆堅與數名議員走到林卓廷身邊，亦因行為極不檢點，被主席命令離開會議廳。

次宗案件：

尹兆堅及黃碧雲承認各一項藐視罪；兩人各獲撤一項涉干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員罪。

涉及會議：

2020年5月8日下午2時半，立法會內務委員會特別會議，部分民主派議會反對李慧琼前往主席台，主持會議，包圍主席台、叫囂及猛力衝擊保安人員築起防線。

涉及行為：

尹兆堅當時手持「李慧琼 違規 越權 Ultra Vires」字句的標語，多次猛力衝擊防線、用身體壓向保安人員、將標語擲向在主席台的李等，尹一度摔倒在地，最終因感不適，坐在地上，下午3時18分被醫護人員帶離會議廳。

黃碧雲則用一個小型擴音器反覆高喊口號，包括李慧琼奪權、濫權、下台、無權主持會議等，阻礙會議，以及高舉標語牌，喊口號衝向主席台，干擾會議及令立法會秘書處法律顧問中斷發言。

第三宗案件：

黃碧雲承認一項藐視罪

涉及會議：

2020年10月15日下午2時立法會發展事務委員會主席選舉

涉及行為：

黃碧雲在主席台前搶咪，遭保安人員阻止，之後當議員謝偉銓宣布候選人線號及名字時，黃在座位上大叫「剝奪提名權 呢個可恥選舉」等，多次打斷發言，阻撓主席選舉程序，導致會議的第一次選舉失效。

第四宗案件：

尹兆堅承認藐視罪，黃碧雲獲撤銷藐視罪。

涉及會議：

2020年10月16日上午9時至11時，立法會分別舉行房屋事務委員會及環境事務委員會的主席選舉

涉及行為：

黃及尹同為兩會成員，並同坐一起。在房屋事務委員會投票時，黃取走選票離開會議廳。至環境事務委員投票時，尹投票後一分鐘，再舉手表示自己尚未投票，並再次將選票投進票箱，使選票有不妥當之處，需作第二次投票。警方其後檢驗多出的選票，並發現黃及尹的指紋。