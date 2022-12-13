小西灣石屋藏械案三青年囚16至32個月　還押日數多於刑期故當庭釋放 (17:34)

3名被告依次為香港高等教育科技學院學生蔡康橋（現25歲，下同）、香港知專設計學院學生鍾浩軒（26歲）、咖啡店職員林嘉勤（25歲），蔡被控無牌管有彈藥、管有炸藥兩罪；鍾被控無牌管有彈藥、槍械，及將槍械交予無牌照的人管有共3罪；林則被控一項無牌管有槍械罪。3人分別被判囚2年8個月、22個月及16個月；惟3人的還押日數已多於刑期，故可即時釋放。

辯方求情指，蔡曾經在一宗審訊中擔任控方證人，認為給予減刑後可獲即時釋放。另3人的求情信均表示悔意，承諾不會再犯，冀法庭輕判。

案情指，2020年3月26日，警方於小西灣龍躍徑一間棄置石屋突擊搜查，3名被告被捕。警方於屋內搜出1發可發射的子彈、共1027枚彈頭及彈殻、8枚炮仗等。警方其後在蔡康橋的住所中找到有關自製槍枝的筆記、軍事書本等，並從其手機中搜出涉案石屋的相片，部分攝於2018年或之前。

鍾浩軒位於小西灣住所被搜出一枚彈殻，鍾在錄影會面下提及有一支改裝氣槍，惟警方搜屋時未有發現，屋苑保安則於2天後在花圃發現一個裝有氣槍的袋，鍾警誡下承認沒有許可證下管有槍枝。另警方在林嘉勤位於北角的住所時搜出一支氣槍，林警誡下承認無牌管有槍支，並聲稱向鍾支付4000元，以購買氣槍及改裝。