警元朗工廈檢近億元可卡因拘一男 (16:46)

毒品調查科探員根據線報及深入調查，發現有販毒集團利用元朗宏業東街一工廈單位作為毒品儲存倉，昨日採取拘捕行動，埋伏探員於下午發現一名男子離開目標單位，隨即上前截查，在單位內發現有13個紙箱，箱內載有大量紙皮，而紙皮內共藏有2512包可卡因，遂以販運危險藥物罪拘捕該名38歲姓樊男子，初步調查發現毒品倉庫於本月初開始運作，被捕男子負責看管，已被暫控一項販毒罪，於明日（14日）上午在屯門裁判法院提堂。

毒品調查科高級督察吳嘉倫指，行動中檢獲的可卡因全部被碳紙及金屬紙包住，夾於紙皮內層封住，相信毒販利用更多時間心思包裝毒品，目的是逃避執法人員利用X光機偵察，另發現紙皮箱印上南美地區貨物品牌標誌，相信將載有可卡因的紙皮，攝入經改裝紙皮箱之後，再擺上合法貨品，透過正常途徑由南美運入本港，當通過本港關口後會送到市區分拆，將載有毒品紙皮拆出，送往元朗的毒品儲存倉，拆出可卡因再包裝供應本地市場。調查發現該販毒集團由三合會操控，行動成功堵截該批可卡因流入本地市場，及9750萬元的毒品收入，重重打擊他們的收入來源。

吳嘉倫續指，今次檢獲的毒品，如果由被捕男子獨自將毒品分拆，估計需要10多小時，指販毒集團不惜工本處理毒品，目的只為增加執法部門偵查難度。