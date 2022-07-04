盧寵茂：逐步減強檢令、赴內地澳門前毋須檢測待行、居家隔離毋須戴電子手環　學生續須每日快測 (15:25)

盧寵茂指，目前入境人士染疫比例為3.8%，其中大部分在機場的核酸檢測時就可發現，輸入個案亦比本地社區感染比例低，故認為可以取消黃碼限制。至於撤銷前往內地和澳門人士在口岸的核酸待行安排，盧寵茂解釋此安排原為配合內地防疫政策而設立，因應內地防疫政策的最新改變，決定取消安排。

盧寵茂亦表示，雖仍保留強制檢測，但會減少對住宅大廈發出檢測公告，改為在社區中發放更多快測包；定期核酸檢測範圍亦將只針對高危群組，包括醫管局員工，安老院舍、殘疾院舍員工。其他原本需定期核酸檢測的員工亦會隨之改為抗原快測。

盧寵茂同時解釋，由於紅碼已有助阻止染疫者出外，認為佩戴電子手環不符成本效益，故決定取消有關要求，當局會繼續抽查，確保紅碼者不會離開隔離住所。

最後，盧寵茂總括，所有政策措施都是基於優先確保醫療系統運作之需求，而再作出調整，并再次強調在冬季新冠和流感高發時期下，維持口罩使用的重要性。