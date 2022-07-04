立場新聞案爭議控方未披露逾500張文章截圖　國安警稱按主觀判斷選材 (14:34)

案件上月審訊時，負責截圖的國安處偵緝警員廖浩明（音譯）披露有大量截圖沒有列作證物，控方終翻出逾1500頁文件，案件亦押後一個月續審，待檢視新證物及準備永久終止聆訊申請。

控方傳召廖浩明的上司、高級督察盧健賢作供。他供稱在去年6月22日，同屬國安處Y（1）分隊的直屬上司、總督察陳銘安口頭稱他接獲情報，得悉立場網站會刪去大量文章，而該些文章可能違法。他與陳在去年6月23至24日，各自檢視文章，當盧發現文章任何部分，例如標題、圖片，令他「主觀認為」可能觸犯《刑事罪行條例》第9條下的煽動罪行或犯國安法，他便會立即列印文章。兩人兩日後一同審視揀選出來的文章，並篩選出553篇文章，交予廖浩明擷取。

另外，控方將新增文章整理成列表，擬交予盧健賢協助他回憶當時如何將文章分類。列表整理出文章發布日期、類別、涉及的煽動成分等，控方亦透露作者包括浸大新聞系前助理教授杜耀明、全國港澳研究會會員陳凱文、葉一知、前區議員林兆彬、「薯伯伯」等人。辯方則反對在此階段把列表交給證人，質疑引導證人作供的意味「呼之欲出」。