調查指僅12%受訪者外遊前接種加強劑　醫生籲打二價疫苗增保護 (13:40)

病人醫護權益協進會委託香港民意研究所在本月1日至4日，以網上問卷訪問654名18歲至50歲市民，調查顯示有75%受訪者或其親友曾於疫情期間外遊，當中有27%曾在外遊期間染疫，約25%更於抵達外地7日內染疫。調查又發現，市民於英國外遊時受感染比率最高，達48%，其次為其他歐洲國家及加拿大，分別為23%和19%，更有17%受訪者未能如期上機返港。

調查又指，有75%受訪者表示已染疫逾3個月或以上，但只有12%已接種三劑疫苗的受訪者稱會在外遊前接種加強劑，23%則表示在外遊時會「預咗中招」。感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，Omicron BA.4或BA.5更具免疫逃逸能力，感染後的免疫有效期或短至28日，指即使康復者外遊時亦大機會受到二次感染。

病人醫護權益協進會召集人龐朝輝建議，市民在外遊出發前14日應接種二價疫苗，有足夠時間產生抗體，以提高保護力。兒科專科醫生張傑則提醒，家長在外遊時要多留意兒童的身體狀况，若情况嚴重應盡快求醫。他又建議，若市民於外遊時在人口密集地方應戴口罩、並在出發前應準備足夠防疫物品及藥物、了解清楚當地疫情及檢疫安排，並考慮購買適當的外遊保險。