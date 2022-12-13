立會討論甩卡事故　田北辰指涉事緩衝器九年一大檢倡縮維修間距 (13:46)

田北辰認為現時安排不合理，質疑政府「好似被港鐵牽着鼻子走」，提出政府應要求港鐵縮短維修間隔年期至3年，以及在日常檢查維修中採用如影像人工智能的新技術，不能純靠人工「目視」，潘國英則表示，事故成因仍在調查，將根據結果針對性制訂措施，會積極考慮相關建議。

多位議員亦關注港鐵維修人手流失及薪酬待遇欠佳，工聯會立法會議員鄧家彪指，工友反映相關崗位調薪及升遷緩慢，但工時長責任大，且港鐵聘外判工人，質疑港鐵並未重視維修團隊，港鐵則表示，在升遷薪酬問題上與員工保持溝通，明白員工的不滿及意見，又指外判員工的比例逐步減少，現時約佔一成，同時表示並未停止招聘人手，但承認有空缺。

亦有不少議員認為現時缺乏針對港鐵高層制訂懲罰機制，質疑政府在相關方面存在監管缺位，運輸及物流局副秘書長黃珮玟則表示，現時港鐵董事會在發放花紅時亦有考慮服務表現，至於多位議員明確提出的港鐵高層會否「減人工」，黃珮玟未正面回應，表示現時事故仍在調查中，屆時會根據調查結果作出相應檢討。