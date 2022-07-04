休班警昏迷車內亡　救護員見事主有屍斑仍用AED機認無法解釋 (13:33)

事主何錦華（終年51歲）於2016年10月17日在保榮路警察宿舍外身亡。

時任救護隊目張博榮作供指，他駕駛電單車到場，事主當時坐在司機座位，頭部夾在頭枕和安全帶之間，張用手從後固定其頭部。另一輛救護車的主管檢查後，指事主無呼吸脈搏且身體僵硬，打算將事主搬出車外時，該主管發現事主腳有屍斑。張亦檢查到上述情况，事主手部遭大腿壓着之處呈白色。

張稱事主明顯死亡，但行車紀錄儀片段顯示，其後有救護員取出AED機。死因裁判官何俊堯遂問張，有否質疑主管為何尚要用AED機，張指沒有過問，估計對方欲取數據，他又謂無法解釋。張澄清事主出現屍僵，但只有下顎僵硬，非屬於明顯死亡的屍僵。

救護員羅偉林作供則指，救護車主管使用AED機後，檢查事主有屍斑及證實死亡。羅聽見有認識事主的途人說， 「啱啱出去無幾耐，無理由咁快無得救」，惟救護人員因此沒作出更改或跟進行動。