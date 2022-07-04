官指釋法事宜待中央決定　將黎智英案押後至明年九月審　Tim Owen已離港 (11:53)

律政司一方表示，人大常委尚未宣布處理本港特首的釋法請求（announcement is yet to be made），故目前未能向法庭交代具體時間表，但指相關部門對釋法採取正面立場，申請將案件押後至明年1月3日再訊。杜官要求控辯雙方商討案件管理會議的日子和審期，辯方表示Tim Owen明年5月來港處理一宗過百日審訊，提議本案於明年10月左右開審，預料審訊歷時40日。杜官於短暫休庭後，訂出明年9月25日至11月21日的審期，原訂審期作廢。

庭上亦一度討論人大釋法的可能性，代表黎智英的辯方資深大律師彭耀鴻指，雖然特首上月28日建議人大常委釋法，但本月底召開的人大常委會議的議程中，未提及釋法事宜。辯方形容，律政司要求押後以待釋法結果，「似乎假設人大常委猶如橡皮圖章，會按本港特首的要求行事」，人大常委亦有可能拒絕釋法。

控方表示，一些去年8月被定罪的證人將於本案作供，如果無法盡快開審，可能影響他們的利益。翻查資料，「12港人」之一的李宇軒及律師助理陳梓華，去年8月在高院承認「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，相關案情提及黎智英為「重光團隊」的幕後主腦。

審期方面，法官李運騰表示除本案3名指定法官之外，另有3名法官將於明年1月至5月審理一宗國安法高院案件，如果兩案的審期重疊，並非可行選擇。考慮各因素後，本案重新排期至明年9月25日至11月21日審訊。

散庭前，辯方表示懲教署以保安理由，拒絕律師團隊在午膳時間與黎智英會面。懲教人員解釋，將黎由金鐘帶回赤柱監獄的路程中，懲教人員要與警方保持聯絡，無法擠出時間安排法律探訪，又提議律師前往赤柱探監。在法官提議下，懲教人員終於同意律師在法院羈留室探訪。

受審被告為黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和蘋果日報互聯網有限公司，被控串謀勾結外國勢力等罪。本月1日的聆訊透露，入境處「擱置」Tim Owen在本案的工作簽證延期申請。