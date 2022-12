官指釋法事宜待中央決定　將黎智英案押後至明年九月審　庭上透露Tim Owen已離港 (11:53)

律政司一方表示,人大常委尚未宣布處理本港特首的釋法請求(announcement is yet to be made),故目前未能向法庭交代具體時間表,但指相關部門對釋法採取正面立場,申請將案件押後至明年1月3日再訊。

杜官要求控辯雙方商討案件管理會議的日子和審期,辯方表示Tim Owen明年5月來港處理一宗過百日審訊,提議本案於明年10月左右開審,預料審訊歷時40日。杜官於短暫休庭後,訂出明年9月25日至11月21日的審期,原訂審期作廢。

受審被告為黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和蘋果日報互聯網有限公司,被控串謀勾結外國勢力等罪。本月1日的聆訊透露,入境處「擱置」Tim Owen在本案的工作簽證延期申請。