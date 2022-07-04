官指釋法事宜待中央決定　將黎智英案押後至明年九月審　庭上透露Tim Owen已離港 (11:53)

壹傳媒創辦人黎智英被控違反《港區國安法》，早前獲准由英國御用大律師Tim Owen代表抗辯，律政司申請上訴許可被拒，特首提請人大常委釋法，惟人大常委暫未將釋法列入議程，案件今（13日）於高院提訊。控方一度申請押後至明年一月再訊，國安法指定法官杜麗冰則形容，釋法事宜並非由本港部門或律政司所控制，法庭都要等待中央方面決定，本月底的人大會議議程可以隨時修訂，「不由我們猜測」（not for us to speculate），最終經控辯雙方討論審期及短暫休庭後，杜官將案排期至明年9月25日至11月21日審訊，另於明年5月30日舉行案件管理會議，原訂審期作廢。庭上亦透露，Tim Owen已經離港。