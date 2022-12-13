立場新聞案　前總編輯鍾沛權申保釋獲批 (11:07)

案件押後中午續審，待鍾沛權處理保釋事宜及向律師給予指示。辯方大律師馬維騉將就永久終止聆訊申請陳辭，並會傳召指示警員擷取立場網站截圖的國安處偵緝高級督察盧健賢，及盧的上司、總督察陳銘安作供，其後會商討需否重召披露警方沒有交出所有截圖的偵緝警員廖浩明（音譯）作供。

鍾沛權保釋條件如下：

1. 現金10萬元，胞弟人事擔保5萬元

2. 居於報稱住址

3. 不得離港，交出所有旅遊證件，即特區護照

4. 每星期到警署報到一次

5. 不得接受傳媒採訪

6. 不得直接或間接地發布或轉發任何可被合理地視為任何危害國安的言論、意見或陳述

7. 不得直接或間接地任出任何可被合理地視為危害國安的行為

8. 不得直接或間接地，包括透過任何電子或網上媒介，作出任何可被合理地視為構成任何危害國安控罪的行為

9. 不得直接或間接地組織、安排、參與或協調任何對抗中央或香港政府的活動；或參與任何可被合理地被視為危害國安的組纖之任何職位

3名被告Best Pencil （Hong Kong） Limited、鍾沛權（53歲）及林紹桐（35歲），同被控於前年7月7日至去年12月29日，與其他人一同串謀發布或複製煽動刊物。立場母公司沒有代表應訊，另兩名被告由資深大律師余若薇、大律師馬維騉及黃卉儀代表；控方代表則是署理高級助理刑事檢控專員（特別職務）伍淑娟及署理高級檢控官徐倩姿。