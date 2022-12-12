港大內地女博士生遭化學品濺中 眼角膜受損臉部灼傷 (22:49)

帖文提到，化學樓4樓實驗室一名内地博士生因實驗失當，導致一個裝有非常高濃度的氫化鈉的雙磨口圓底燒瓶炸開，化學品噴出兩三米外，擊中一名內地博士女學生的臉，指傷者頸部以上範圍嚴重化學灼傷，眼角膜受損流膿，需最少一年康復期，甚至可能面臨永久視力受損和毀容。

港大表示，理學院及化學系會檢討實驗室指引及加強使用者安全意識的培訓，避免同類事件再次發生。港大又反駁指，涉事同學在研究小組成員陪同下探望傷者並致歉。港大又稱，化學系一直密切跟進受傷學生的治療及復健，事發當日安排職員到急症室，醫生指同學視力無受損，但眼角膜有損傷及皮膚灼傷，職員隨後陪同她到專科跟進治療，並請其他學生協助照顧其生活需要，期間指導教授與受傷學生保持溝通，請她安心療傷，毋須擔心經濟及學業問題。

港大表示，傷者聯絡指導教授表示對貼文感困擾，指文中多處地方與事實不符，其瞳孔雖無恙，但眼角膜受損，臉、頸有幾個部份及右耳有一級灼傷，需時康復，感謝大家關心，希望外界不要再就事件諸多揣測，好讓她專心靜養療傷。

帳戶今日上載由港大化學系副教授歐陽灝宇向化學系成員發出的電郵，電郵交代上述事件，並指安全部門本月7日獲告知事件，翌日早上進行詳細調查和訪問目擊者，又提到進行實驗時安全是首要考慮，另指受傷學生已出院並正休養。