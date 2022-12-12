中大研究顯示患炎症性腸病孕婦增胎兒患腸道炎症風險 (19:33)

中大醫學院內科及藥物治療學系教授黃秀娟指，炎症性腸病一般於20至40歲時發病，患者需長期服藥，嚴重者更需動手術，病情亦較反覆，目前屬無法根治的疾病。由於嬰兒時期腸道微生態失衡情况可由6個月持續至12個月，故她指團隊正研發專為半歲至1歲嬰兒而設的益生菌配方，可加強其腸道黏膜，減少患上炎症性腸病的風險。黃續指，嬰幼兒期的腸道微生態，可影響其後期成長發育，包括肥胖及糖尿病等。

40歲的黃小姐育有4名子女， 29歲時發病並出現突然腹瀉，後檢查發現患上潰瘍性結腸炎。黃於2020年參與有關計劃後，現盡量安排子女進食新鮮食物，子女更隔日服用益生菌，希望增強抵抗力，預防患上腸病風險。對於有孕婦會停止服用醫治炎症性腸病的藥物，團隊指停藥會令疾病復發。中大醫學院婦產科學系名譽臨床教授譚永雄補充指，有患者於懷孕初期自行停藥，後引致腸道發炎，需於胎兒接近20周時進行切腸手術。

相關科研團隊由腸胃科、婦科及兒科等專家組成，2020年起至今進行名為MoMmy-CD的縱向研究，現已有24名人士參與研究，正招募更多患炎症性腸病的孕婦、其丈夫及嬰兒參與，將跟進參加者的嬰兒到7至8歲，並收集父母糞便、臍帶血及母乳等樣本研究。