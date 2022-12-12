引Google稱無法控制國歌置頂　鄧炳強批說法難以接受 (18:01)

港隊早前於亞洲七人欖球賽韓國站作賽時，主辦單位播錯國歌，而在Google搜尋引擎輸入「香港」及「國歌」時，排名較前的結果為《願榮光歸香港》，特區政府早前要求Google於用戶搜尋國歌時，將《義勇軍進行曲》「置頂」。保安局長鄧炳強引述對方稱，由於搜尋結果按演算法得出，無法控制搜尋結果，拒絕特區政府要求。鄧炳強指「只要在Google落廣告，就可將信息放在相對高嘅位置」，難以接受對方稱無法控制結果的說法，反問Google「係咪欠香港市民一個交代呢？」，認為對方做法匪夷所思及難以接受。鄧炳強亦表示，現階段沒有證據證明本港運動員及體育總會職員涉及錯播國歌事件。
鄧炳強認為事件令人非常遺憾，Google傷害港人感情，又指早前歐盟法院裁定Google必須將明顯不準確的搜尋結果刪除，Google表明會遵守法院指示，卻拒絕港府要求，質疑Google雙重標準。
Google早前回覆本報查詢時亦指，不會越過演算法自行安排搜尋結果，指自動排名系統會按不同因素決定排名，例如關鍵字、查詢動機、相關程度等。Google又指，只會移除涉及兒童色情、披露個人資料的內容，或按網頁持有人主動要求及合理法律要求而移除內容，否則為確保用戶可接收最多資訊，不會移除搜尋結果。