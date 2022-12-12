引Google稱無法控制國歌置頂　鄧炳強批說法難以接受 (18:01)

港隊早前於亞洲七人欖球賽韓國站作賽時，主辦單位播錯國歌，而在Google搜尋引擎輸入「香港」及「國歌」時，排名較前的結果為《願榮光歸香港》，特區政府早前要求Google於用戶搜尋國歌時，將《義勇軍進行曲》「置頂」。保安局長鄧炳強引述對方稱，由於搜尋結果按演算法得出，無法控制搜尋結果，拒絕特區政府要求。鄧炳強指「只要在Google落廣告，就可將信息放在相對高嘅位置」，難以接受對方稱無法控制結果的說法，反問Google「係咪欠香港市民一個交代呢？」，認為對方做法匪夷所思及難以接受。鄧炳強亦表示，現階段沒有證據證明本港運動員及體育總會職員涉及錯播國歌事件。