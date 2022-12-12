大圍九巴88K致命車禍　司機認危駕還押候判 (16:56)

大圍大埔公路九巴去年翻側釀成一死十傷，肇事司機今（12日）於區域法院承認各一項危駕致他人死亡及危駕致他人身體嚴重受傷罪。案情指被告事發前曾擺頭約5秒鐘，意外中兩名傷者至今未完全復元，其中一人仍須以拐使助行；辯方求情指，被告事後出現抑鬱症狀，又希望向所有受害者致歉。案件押後本月30日判刑，其間被告繼續還押。
被告黃永強（59歲）承認案情指，案發2021年11月18日晚上11時許，他正駕駛九巴88K路線巴士，車上有11名乘客。巴士途經大埔道大圍段往九龍方向時，剷上分岔路口石壆位，向左翻側落馬路，再向前溜約8米。
男乘客吳展輝頭部嚴重變形，腦漿溢出，當場證實死亡；林姓女乘客膝蓋骨折並傷及脊椎，至今仍須以拐仗助行及無法工作；姚姓女乘客則肝臟受傷，下巴留有疤痕，雙手至今仍須戴壓力套保護。其餘8名乘客受輕傷。
辯方求情時形容，被告原是一名勤勞、殷實的普通巿民，一家一直過着簡樸的生活，惟被告因本案面臨監禁。原定60歲退休的被告亦已失業，料將失去退休金，已屆六旬的妻子需重投職場，任兼職清潔工，剛考入大學的兒子亦須兼職幫補家計。
辯方續指，被告一時失誤引致車禍，事後因而有抑鬱症狀。被告亦透過律師向所有受害者道歉，他明白不能倒回時間及逆轉他帶來的傷害，但希望能終結這場悲劇。
被告同事亦為他撰求情信，證明被告工作態度優秀，願意花工餘時間協助管理車站及指導年資較淺的同事，與同事關係良好；庭上另提及被告去年有一次不小心駕駛案底，辯方解釋該次是被告駕巴士時不慎與另一輛車相撞，只是一場小意外，除此之外被告無任何案底。