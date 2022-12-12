大圍九巴88K致命車禍　司機認危駕還押候判 (16:56)

被告黃永強（59歲）承認案情指，案發2021年11月18日晚上11時許，他正駕駛九巴88K路線巴士，車上有11名乘客。巴士途經大埔道大圍段往九龍方向時，剷上分岔路口石壆位，向左翻側落馬路，再向前溜約8米。

男乘客吳展輝頭部嚴重變形，腦漿溢出，當場證實死亡；林姓女乘客膝蓋骨折並傷及脊椎，至今仍須以拐仗助行及無法工作；姚姓女乘客則肝臟受傷，下巴留有疤痕，雙手至今仍須戴壓力套保護。其餘8名乘客受輕傷。

辯方求情時形容，被告原是一名勤勞、殷實的普通巿民，一家一直過着簡樸的生活，惟被告因本案面臨監禁。原定60歲退休的被告亦已失業，料將失去退休金，已屆六旬的妻子需重投職場，任兼職清潔工，剛考入大學的兒子亦須兼職幫補家計。

辯方續指，被告一時失誤引致車禍，事後因而有抑鬱症狀。被告亦透過律師向所有受害者道歉，他明白不能倒回時間及逆轉他帶來的傷害，但希望能終結這場悲劇。

被告同事亦為他撰求情信，證明被告工作態度優秀，願意花工餘時間協助管理車站及指導年資較淺的同事，與同事關係良好；庭上另提及被告去年有一次不小心駕駛案底，辯方解釋該次是被告駕巴士時不慎與另一輛車相撞，只是一場小意外，除此之外被告無任何案底。