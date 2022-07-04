警世盃期間打擊「外圍波」　拘22歲男涉150萬元「波欖數」 (15:16)

警方西區警區反三合會行動組主管督察梁涇文表示，被捕人報稱無業，相信他為俗稱「艇仔」的中介人。警員上周六晚（10日）突擊搜查其租住的紅磡服務式住宅單位，起回10萬元現金及一部數鈔機，並在其手機及電腦內發現16個投注網站的帳戶資料，共涉150萬元的外圍投注紀錄。調查發現約有16至32個賭客曾向中介下注，被捕者收取投注金額的2%至5%作為佣金，舉例以150萬元計算，其佣金可達3萬元至7.5萬元不等。

警方表示，在被捕人與客戶的通訊紀錄中發現，被捕人會以賒帳方式引對方入局，惟當客戶賭輸負債時則以威嚇方式逼使他們還款，包括稱會找「有勢力」人士協助收債。

警方提醒外圍投注有違法例，同時有關非法網站或涉欺詐成分，市民有機會遇雙重損失。根據香港法例第148章《賭博條例》，推廣或便利收受賭注是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年。