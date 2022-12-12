休班警長車內暈倒不治　妻曾要求送院被拒 (15:14)

死者何錦華（終年51歲）於2016年10月17日在保榮路警察宿舍外身亡。研訊由死因裁判官何俊堯審理，不設陪審員，死者家屬沒有律師代表，其妻子列席。消防處及醫管局被列為有利害關係方，並派代表參與研訊。

庭上讀出死者妻子李嘉興供辭，她和丈夫及繼子住在宿舍，丈夫無長期病患，惟他於同年5月腹痛求醫，其後確診大腸癌三期初期。事主手術成功後，在威爾斯親王醫院做化療和覆診。

事發當天早上，事主如常外出飲早茶，約10時回家後在兒子的房內看電影，近1時，李嘉興獲另一警員譚滿德告知死者暈倒車內。她落樓目睹有救護員摸死者頸部檢查，死者臉色無異、狀似睡覺，她返家更換衣服後再到場，見死者被蓋上白布。妻子曾對救護員說，丈夫只是暈倒，要求送院治理，但不獲理會，她不見救護員在車外為死者急救。

死者鄰居、警員郭明供稱，他路過看見事主在車睡覺，本想叫他回家休息，但對方一動不動，於是報警。郭曾向救護員說，不久之前見事主駕車，無理由有屍斑。另一途經的警長陳錫波作供說，死者頭仰後及沒有反應，故他用單車氣泵擊破車窗。