8人涉十一尖沙嘴衝突暴動及藏武器罪成　各囚4年7個月至5年 (12:09)

本宗區院案件今早移師至西九龍裁判法院處理。9名被告依次為羅偉洛、李翠婷、何善航、楊任濤、方穎雯、宋昭鵬、雷健昌、黃炎元和陳文澤。羅偉洛早前缺席聆訊，法庭今只處理另外8人的判刑。庭上另透露，宋昭鵬是香港橋牌代表隊的成員。

區院法官張潔宜判刑指，案發日有近千名示威者集結，即使警方多次警告，示威者仍向尖沙嘴警署投擲汽油彈。張官續指，數名被告當時戴口罩和穿深色衣物，明顯知道行為違法，藉此掩飾身分，加上他們被搜出雷射筆等攻擊性武器，顯然有備而來。

張官提到，本案暴動歷時48分鐘，示威者向警署投擲近10枚汽油彈，令警署附近範圍起火；雖然事件沒有導致嚴重傷亡和財物損毁，但對警員安全構成風險。張官就暴動罪採納5年監禁為量刑起點，由於8名被告年輕和無案底，張官酌情減刑3個月；另因楊任濤和黃炎元沒有挑戰控方案情，可額外減刑兩個月。此外，張官指何善航管有伸縮棍和鐵棒，加重暴動的嚴重性，故加刑3個月。

其中7名被告被控管有攻擊性武器等罪，張官採納6至12個月監禁為量刑起點，與暴動罪刑期同期執行。楊任濤和黃炎元均判囚4年7個月，李翠婷、方穎雯、宋昭鵬、雷健昌和陳文澤均囚4年9個月，何善航則囚5年。