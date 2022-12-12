通車後首工作日　將藍隧道、將隧、茶果嶺道迴旋處均暢順 (09:55)

記者亦實測於早上8時許從康城The LOHAS 商場出發，乘搭的士經將藍隧道及跨灣連接路往觀塘，最終用了約10分鐘便到觀塘APM商場，車程時間與本報於昨日星期日實測時一樣。至8時40分，記者再試由康城乘搭的士出發往太古城，車程時間則較昨實測時長約10分鐘，最終用了約25分鐘才到達。的士在將藍公路路段行車一直暢順，駛至東隧收費廣場則開始塞車，需近7分鐘才到隧道口。

另外，本報今早在將藍公路亦發現運輸署改動了部分路牌，昨有不少駕駛人士反映往將軍澳方向隧道內未有清晰指示行車線方向，今日在隧道九龍入口前數百米，多了3個寫有「往將軍澳市中心靠左駛」的臨時路牌，路牌上字眼由數張黃色紙張拼貼而成。

駕駛者由隧道九龍出口出來，駛往茶果嶺迴旋處前會見分岔路口，不論轉左往巴士站，或轉右均可到達迴旋處，而在迴旋處入口，右轉可往觀塘，左轉往油塘。但即使在分岔路時選擇轉左，往油塘的駕駛者經過巴士站後已可轉回右線。不過昨日運輸署在分岔路口前放置了多個指示牌，提醒往油塘要靠左行，昨有不少駕駛者誤以為已走錯線，以至在分岔路前突然切線或停留，今日分岔路路口相關指示牌已被黑色膠袋蓋過。

據本報記者現場觀察，茶果嶺道迴旋處今早8時起繁忙時間交通暢順，有不少工程車、私家車及巴士駛過，行車進入迴旋處後隨即可離開出口，直至早上9時半，昨午擠塞車龍未有再現，現場有交通警在場戒備。

茶果嶺道迴旋處路旁部份設施仍在施工，其中茶果嶺道油塘往觀塘方向，有至少3支馬路燈柱貼上「新街燈，待安裝中」字句，至少4支燈柱底部未填混凝土，由圍板圍住，並有「小心洞穴」警示紙牌提醒路人；部分燈柱早上有工人安裝電纜。在茶果嶺村對開行人路仍在施工，行人未能通過。

至於在日出康城，亦有約二十多名乘客乘搭新巴新線795頭班車前往旺角及長沙灣一帶，前往旺角需約40分鐘。