「要有光」推青年光房 首年月租2000多元助短貧青年向上流動 (00:21)

「要有光」今年第三季開始籌備「青年光房」計劃，首階段目標向業主募集10至20個位處各區的私人住宅單位，以提供40個申請名額予月收入數千至萬多元不等的短貧青年，至今8人受惠。

有份參與計劃的業主「瑪利亞聖方濟各傳教修會」，將其位於黃大仙約600多平方呎的4房單位轉做「青年光房」，並提供4個申請名額。業主代表麥修女認為，計劃能為青年帶來希望，以讓青年感受到關懷。

「要有光」創辦人余偉業表示，計劃有助幫助「好乖」和「好抵幫」但處境困難的青年。他認為「短貧青年」本身具備一定學歷，而且求職能力高，盼透過計劃培養他們的人生經驗，包括租住私樓的經驗及合理的消費儲蓄概念等。他預計完成首階段計劃後，將會檢討成效，下一階段擴大規模至約 100個申請名額。

除「青年光房」項目外， 「要有光」於2019年獲發展商以象徵式租金，租出3幅鄰近西鐵天水圍站的地皮，擬發展「光村」，提供約100伙過渡房屋，原計劃2022年落成。惟因「光村」地點毗鄰達德公所、聚星樓等古蹟，計劃遭當區原居民憂影響風水而反對。「要有光」最新回應指將繼續與政府溝通，以回應地區人士的訴求，以推行計劃。