將藍隧道工程多次爆群組感染　曾釀致命工業意外　工權會籲毋忘工人付出 (18:01)

此外，工程也涉及多宗嚴重工業意外，工業傷亡權益會今日在facebook表示，將藍隧道工程進行期間，曾發生最少兩宗嚴重工業意外，呼籲市民毋忘工人付出。工權會稱，兩宗嚴重意外包括在去年3月31日，一名37歲工人在將軍澳地盤被塌下工字鐵擊斃，遺下太太及半歲男嬰。一年半後，兩承建商違反職安法例，各被罰款3萬元。翻查資料，死者於將藍隧道地盤內工作近5年，事發時正協助起重機吊起一支約17米長、1.3米闊、7噸重的工字鐵，期間工字鐵意外墜下，死者走避不及被工字鐵壓向上半身致多處受傷斃命。

另一宗嚴重意外發生於今年8月11日，油塘地盤內用以興建天橋的預製混凝土組件在運吊過程中突然墜下，壓毁下方的臨時支架及工作平台，3名在平台工作的工人墮下，一危殆兩重傷。翻查資料，3名男工人年齡介乎30至67歲，其中一人為尼泊爾裔，他們分別頭、胸、盆骨及腳部受傷，由救護員即場急救，再由救護車送院治理。