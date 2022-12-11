駕駛導師稱將藍公路指示不足 (16:02)

記者今早與戴國棠實測使用將藍公路，從康城或將軍澳市中心出發，來往觀塘及港島。戴國棠觀察到，從跨灣大橋駛往隧道入口的路段，沿途雖有指示牌提醒駕駛者如想過海往港島可靠左，但鄰近入口處卻沒有，路面標記方面，亦只有左方行車線路面有提示「往香港島東」的，往九龍的右方行車線卻沒標記。

進入隧道後為雙線行駛，中間有雙白線禁止車輛切線，駛至分支隧道前約100米則有虛線容許車輛開始向左切線駛入往東隧的行車線，到分岔路口約數十米前則重新設雙白線，禁車輛切線。惟本報試駕時發現，連續2架私家車及的士駛至分岔路口約10多米前才急忙向左連續切線改往東隧。

另外，運輸署為協助將軍澳居民選擇以將軍澳隧道或將藍隧道出行，於寶邑路設置行車時間顯示器，展示選用不同隧道的行車時間，惟本報試駕後發現該顯示器前方有至少2個巴士站，戴國棠認為署方選址錯誤，一旦有巴士停泊已擋住路牌，令路牌形同虛設。

此外，茶果嶺道近港鐵油塘站的違泊情况依舊，仍有多輛大型車輛違泊佔據行車線，其中多輛車已被警方「抄牌」，車頭有定額罰款通知書。