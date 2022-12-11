被問何時取消安心出行　李家超：已要求醫衛局全面檢視措施 (12:58)

李家超又說，現時本港的防疫限制措施已減少到只剩下數項，包括安心出行和疫苗通行證等，目的是確保市民健康，會檢視數據、風險、疫情趨勢等。他又說，雖然當局希望盡量恢復社會經濟活動，但近日確診數字上升情况「好犀利」，死亡個案開始上升，醫療體系也出現壓力，要綜合考慮。

另一邊廂，醫務衛生局長盧寵茂今日出席活動時表示，安心出行最初推出時可以追蹤感染源頭及密切接觸者，當局會繼續監察安心出行的運作情况，會在適當時候調整。他說，安心出行作為抗疫措施，其功能及發揮角色會隨疫情變化、免疫屏障改善、疫苗接種率提升而調整。他強調，雖然安心出行現時的追蹤功能減少，但疫症可能重現，若日後出現新變種病毒及新傳染病時，其發揮的作用會再提升。

因應內地疫情嚴重，近日有市民大批購入必理痛寄回內地，有藥房再出現必理痛供應緊張的情况。盧寵茂表示，衛生署及政府會確保藥物供應，醫管局亦有足夠存量應付需要，呼籲市民毋須囤藥及過度反應，搶購藥物。