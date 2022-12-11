警西九設路障查車巡酒吧　以酒駕等罪拘12人扣5車 (09:34)

警員分別以涉嫌「販運危險藥物」、「酒後駕駛」、「外出時未有攜帶身份證明文件」、違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）及「通緝人士」拘捕11名男子及一名女子，年齡介乎20至57歲，並發現有6輛私家車懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，人員將其中5輛車輛扣留至九龍灣汽車扣留中心待進一步檢驗，並向另一輛私家車發出「欠妥車輛報告」。行動中共檢獲毒品市值共約2.3萬港元。涉及毒品的案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。

在巡查區內多間酒吧及夜總會期間，發現兩名酒吧負責人及兩名顧客違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）， 警員遂拘捕有關的酒吧負責人及向其顧客發出定額罰款通知書。另外，亦發現兩名本地男子在公眾地方沒有佩戴口罩，違反「口罩令」，遂向他們發出定額罰款通知書。