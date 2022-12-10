醫管局放寬入院篩查、隔離及出院指引　新冠病人毋需獨立病房隔離 (19:30)

在原有安排下，新冠病人住院需入住負壓病房或由普通病房改裝而成的「二線隔離病房」，病房需悉數接收新冠患者。根據醫管局最新的內部指引，為提升公立醫院的隔離承受力，醫院將採取「多功能隔離模式」，新冠病人毋須再入住獨立隔離病房，可在普通病房的獨立病格隔離，但新冠患者除飲食需佩戴口罩、與其他病人保持距離、有關病格須保持良好通風等。

入院篩查方面，所有有病徵者均繼續進行核酸檢測；局方將集中資源為較高風險或抵抗力較弱的病人進行入院篩查，包括血液科、器官移植及腫瘤科的病人，其他病人則會按需要安排檢測；急症室及普通科門診會繼續為有需要的病人安排檢測，醫生可以按病人的臨牀情況決定安排核酸檢測或快速抗原測試，以加強檢測效率。

局方同步亦有更新新冠病人出院指引，醫護毋須再考慮其出院後是否有合適地方繼續隔離，一旦情況穩定、合乎臨牀標準就可出院。

醫管局回覆查詢時表示，局方經檢視疫情的最新發展及科學數據後，決定更新公院應對新冠病毒的感染控制措施，以確保公院有足夠病牀、資源及人手，應對新冠疫情和冬季服務高峰期的額外服務需求，及減低因為病牀、資源及人手調動對其他病人和服務的影響。