國際人權日｜歐盟駐華代表團關注國安法及煽動罪等 (16:45)

歐盟駐華代表團又表示，中國透過對記者和媒體工作者的審查、恐嚇和監察，打壓言論自由，情况愈來愈嚴重，又關注駐華外國記者和媒體工作者因未有「說好中國故事」，而持續面臨騷擾恐嚇、任意拘留和簽證限制等，敦促內地遵守國際法和原則，及包括以和平方式示威的人權。

歐盟駐華代表團在聲明提到，內地近年在減貧、醫療和教育等作出顯著努力，惟公民和政治權利並未受到保障，而且在某些案件中，相關權利受到有意和系統性的侵犯（deliberately systematically violated），並引述聯合國人權事務高級專員辦公室發布關於新疆問題的評估報告，認為新疆發生嚴重侵犯人權的行為，可能構成國際罪行，歐盟強調需要問責，督促中方與聯合國人權事務高級專員辦公室就報告的建議展開合作。

歐盟又敦促內地履行其國家法律和國際法規定的義務，尊重和保護屬於國內，特別是新疆、西藏和內蒙古所有民族和宗教群體的權利。

聲明提到歐盟與內地存在制度性分歧，但堅信可以和應該通過雙邊對話就相關分歧進行討論，並在有接觸潛力的領域開展合作；而上周四（1日）歐洲理事會主席米歇爾應邀訪華期間，中方表示重啟歐盟—中國人權對話，歐盟表示歡迎，期望相關溝通渠道能夠實質處理人權政策問題和關切。