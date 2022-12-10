再現必理痛限購　藥房稱有顧客大批入貨寄內地 (15:42)

記者以顧客身分查詢，有藥房職員反映，近日因應內地疫情嚴重，有顧客大批入貨，每次購買約20至30盒必理痛，並寄往內地供親友使用。本報正向必理痛、百佳、屈臣氏、萬寧及惠康查詢。

屈臣氏網站顯示，必理痛特效30粒裝、必理痛特快20粒裝、必理痛特強傷風感冒丸24粒裝、必理痛兒童24粒裝均缺貨，而必理痛特效50粒裝和必理痛特效10粒裝仍然有貨。屈臣氏網站的 「店舖庫存」顯示，原本有165間分店有售必理痛特效30粒裝，但其中66間缺貨，15間顯示快將售罄；而原本有165間分店有售必理痛特效50粒裝，當中86間正缺貨，有33間分店顯示快將售罄。

萬寧網站顯示，必理痛特效50粒裝缺貨，至於必理痛特效20粒裝、必理痛普通止痛24粒裝、必理痛特快20粒裝等仍有售。百佳網店顯示，必理痛特效50粒裝、必理痛特強傷風感冒丸24粒裝、必理痛特強傷風感冒丸16粒裝缺貨，必理痛傷風咳丸8粒裝有少量存貨，而必理痛特快10粒裝仍有貨。