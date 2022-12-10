理大校內暴動首案判刑再押後　控方同意遮去理大維修費用　據悉涉3億元 (13:18)

被告依次為陳俊邦（現23歲，下同）、陳頌欣（19歲）、郭添明（22歲）、羅健洋（18歲）、李日朗（23歲）及袁太林（23歲）。

控方開庭稱，本月初向法庭呈交的證人口供，提及理大的損毀情况及維修費用，惟辯方提出爭議。控方澄清，無意亦不需要被告作出任何賠償。區院暫委法官黃士翔關注，辯方一致反對內容，便要傳召證人擇日進行聆訊。控辯雙方休庭商討後，終呈上修訂的口供。據悉，該口供為理大設施及可持續校園總監的供詞，他提及11月17至27日的理大暴動，維修費用高達3億元，惟控方終同意遮去維修費用。

辯方求情稱，陳俊邦的父親視力只剩下一成，無法工作，須由子女供養，陳的胞姊亦有腦中風。另陳於2020年擔任非緊急救護員，曾參與抗疫工作，因本案被辭退，現為救生員及蔬菜店兼職職員。至於郭添明為爺爺嫲嫲的唯一照顧者，辯方不爭議本案案情嚴重，甚至帶來漣漪效應，引伸其他暴動事件，但重申郭沒有作出實質暴力。

另陳頌欣、羅健洋的教導所報告正面，羅現時停學中，冀服刑完畢後盡快完成學士學位。辯方求情續指，李日朗的求情信展示悔意，他稱「未來無法照顧父母，報答養育之恩，我萬分內疚」。代表袁太林的大律師則稱，他因本案失去工作，現收入減半，已面對其他懲罰。