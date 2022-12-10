將藍隧道及跨灣連接路明通車　林世雄料會塞車 (11:34)

將軍澳－藍田隧道（將藍隧道）及將軍澳跨灣連接路（跨灣連接路）今日舉行通車儀式，明天上午8時正式通車。運輸及物流局長林世雄今日在網誌表示，根據過往的經驗，新幹道或隧道開通初期，往往會吸引很多駕駛人士前往「探路」，加上駕駛者需要時間熟習新路線，預計即使通車當日是周日，當區的交通可能會擠塞。

林世雄表示，通車初期，運輸署的緊急事故交通協調中心將會啟動，連同土木工程拓展署、警方及公共交通營運商等密切監察交通情況，確保道路交通情況及公共交通服務運作正常，若遇到交通擠塞或緊急事故，運輸署緊急事故交通協調中心會按早已準備的應急計劃，實施適當的臨時交通安排，包括封路或改道，並協調公共交通營運商，盡量減低對公眾的影響。

隨着將藍隧道開通，將軍澳隧道會由今晚半夜起豁免收費，林世雄表示，將軍澳隧道收費廣場一帶會在今晚約10時開始分階段封閉部分行車線，以關閉收費亭、更改交通標誌和道路標記等，其間，將軍澳隧道收費廣場一帶將設置臨時行車線及維持每小時50公里的車速限制，現場亦會加設交通標誌及道路標記，指示駕駛人士。

跨灣連接路設單車徑，林世雄表示，預計明天會有不少市民準備到跨灣連接路踩單車，將軍澳區內多處位置已加設方向標誌，指示踏單車人士及行人往返跨灣連接路，逢星期六、日及公眾假期均會有醫療輔助隊人員當值服務，警方單車巡邏隊亦會不時於區內進行交通執法行動或宣傳道路安全。