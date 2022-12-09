八旬婦墮電騙　的士司機識破交收尾隨　警拘兩騙徒起回騙款 (18:59)

周三（7日），一名居於屯門的81歲老婦收到騙徒來電，對方冒認為其「孫仔」，訛稱自己被警方拘捕，需要保釋金。老婦不虞有詐，按指示乘的士到秀茂坪振華道一巴士站，將7000元交給騙徒，過程被另一名的士司機目擊，的士司機懷疑老婦受騙，遂報警並尾隨騙徒，兩名騙徒最終被捕，並起回7000元騙款。據了解，被騙老婦與孫仔不同住，老婦曾致電孫仔，疑因鄉音問題未能正常溝通。

兩名被捕人分別為49歲及39歲本地男子，前者負責與老婦交收，後者負責「睇水」，二人收款後陪同老婦走了一段路。警方指，一名62歲的士司機早前接載49歲騙徒到現場，在車上聽到對方在電話通話內容後生疑，其後目睹交收過程，認為是騙案故報警，並駕車尾隨騙徒，令警方可及時到場拘捕。警方指該的士司機「有充足警覺性，對現今流行騙案有認知」。

秀茂坪警區刑事部署理總督察盧業威指，涉案犯罪集團有黑社會背景，有明確分工，不同人負責交收、「睇水」及打電話，相信同類型騙案已成為部分三合會集團新興收入來源，警方會繼續調查，以打擊幕後主腦。

他又指，近來同類型騙案針對長者，要求長者乘的士到指定地點交收，惟騙徒不會直接告訴事主交收地點，而是要求事主將電話交給的士司機，由騙徒直接告訴司機目的地，令事主不能掌握準確交收位置，而案中老騙則將騙徒電話抄在紙上，著的士司機致電騙徒查詢目的地。盧呼籲的士司機提高警覺，如遇到長者上車未能說出目的地，而要靠電話另一邊的人，「十居其九已墮入騙案」。