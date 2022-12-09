女學生涉尖沙嘴示威藏噴漆扳手囚4個月 (19:03)

辯方求情時稱，被告陳詠琪的報告內容非常正面，品德良好，她亦進修精神科護理系，反映她為人上進。辯方續指，被告未經深思熟慮下參與示威活動，她已還押4周，深切反省，希望法庭輕判，以參與12月的考試。辯方又呈上被告及其父母的求情信，被告指還押期間仍然繼續讀書，希望趕及課程進度，承諾不會再犯，冀未來成為一名護士。

裁判官崔美霞判刑時稱，當天有多名示威者集結，行車路被堵塞。被告當日攜有六角匙、噴漆等物品，明顯有預謀進行摧毁或損壞財產的行為；且她攜帶生理鹽水、防毒面罩等，是預料當天會有暴力事件，以保護自己。崔官認為判監為合適選項，遂以7.5個月為量刑起點，另考慮本案至今超過3年多，作額外扣減，終判囚4個月。

案中5名被告依次為女學生彭海兒（21歲）、女學生馮詩詠（18歲）、男學生梁翰堯（24歲）、無業男子朱啟輪（38歲）及女學生陳詠琪（23歲），法庭今處理陳的判刑，彭獲准簽保守行為方式處理、朱否認控罪，餘下2人認罪。