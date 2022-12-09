海關破2宗走私香煙案　檢獲市值1.5億元私煙 (16:51)

海關人員經調查於12月1日上午，在大角嘴截查兩架涉嫌走私香煙的貨櫃車，在兩個貨櫃內檢獲2100萬支未完稅香煙，經跟進調查，海關人員同日搜查上水馬會道一個貨櫃場，在場內一個貨櫃再檢獲1100萬支未完稅香煙，作進一步調查後，關員再搜查文錦渡路一物流貨場，在一個貨櫃內檢獲1000萬支未完稅香煙，兩名分別54及60歲男司機被捕。另於12月7日，海關搜查上水青山公路一個物流場，在一個貨櫃內檢獲1100萬支未完稅香煙，拘捕58歲涉案男司機。

海關稅收罪案調查科高級調查主任林威杰指，由於聖誕及新年前夕是物流業高峰期，估計走私香煙活動有所增加，走私集團會趁機補充貨源，供應本地或海外私煙市場，因此海關部署特別行動，加強打擊走私香煙活動。另發現不法分子為分散風險，將收藏私煙貨櫃存放於偏遠地區的隱蔽貨櫃場或物流場內，以為可以減低被海關偵查機會。今次行動海關在上水、文錦渡3個不同位置各檢獲一個藏私煙貨櫃，相信屬同一集團，原可放於同一地點。

而行動中檢獲的部分私煙並非本地常見牌子，被印有日文聲稱是防疫口罩的紙皮箱重新包裝，估計是偽裝當地貨物，方便之後再走私到海外，以逃避稅款獲利，經初步評估相信會有三成私煙會轉運到其他地方。

海關年初至今已檢獲6.9億支未完稅香煙，市值超過19億元，應課稅約13億元，數量超出去年全年六成。