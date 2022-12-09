男警駕車執勤撞傷女途人　不小心駕駛罪成　危駕罪脫 (16:40)

被告林浩（現年33歲）早前欲承認不小心駕駛罪，但控方拒絕接納。裁判官今裁決時稱，2021年11月29日晚上，被告駕駛沒標記的警方私家車，沿鯉魚門道向觀塘行駛至高超道交界時，女事主和男友衝紅燈過馬路，女事主被撞後倒地。

裁判官表示，本案關鍵的專家證人、即政府化驗師梁仲榮推測，涉案車輛以時速85至105公里行駛，而該路段時速上限為50公里。被告辯稱，他為了追截懷疑販毒的士而超速，尾隨其間失去蹤影。及後，該輛的士被發現往大本型方向離開。裁判官認為，被告的而且確追截的士，他亦有遵守交通規則，難以指他罔顧交通狀况。

裁判官引述梁仲榮指，即使被告及時剎車，仍必然發生碰撞。而兩名途人在千鈞一髮之際，與突如其來車輛朝同一方向走，於是發生意外。被告當時有「扭左、剎車、響咹」，他的反應並非不合情理，或遠遜於合格、謹慎的司機之駕駛水平，因此，危駕罪名不成立。但因為案發時已轉黃燈，故裁定他不小心駕駛罪成。