男警駕車執勤撞傷女途人　不小心駕駛罪成　危駕罪脫 (16:40)

男警長去年在油塘駕駛警方私家車執勤時，撞倒衝紅燈過路的36歲女途人，令她視覺神經受損、盆骨骨折，警長否認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪受審，案件今（9日）在觀塘裁判法院裁決。裁判官屈麗雯根據行車紀錄儀等，認為被告的確追截涉販毒的士，如不加速則影響調查，且他有扭軚剎車，反應非不合情理，故裁定他危駕罪脫，但不小心駕駛罪成。由於案情嚴重，案件押後至12月21日判刑，以待索取社會服務令報告，其間被告獲准保釋。
被告林浩（現年33歲）早前欲承認不小心駕駛罪，但控方拒絕接納。裁判官今裁決時稱，2021年11月29日晚上，被告駕駛沒標記的警方私家車，沿鯉魚門道向觀塘行駛至高超道交界時，女事主和男友衝紅燈過馬路，女事主被撞後倒地。
裁判官表示，本案關鍵的專家證人、即政府化驗師梁仲榮推測，涉案車輛以時速85至105公里行駛，而該路段時速上限為50公里。被告辯稱，他為了追截懷疑販毒的士而超速，尾隨其間失去蹤影。及後，該輛的士被發現往大本型方向離開。裁判官認為，被告的而且確追截的士，他亦有遵守交通規則，難以指他罔顧交通狀况。
裁判官引述梁仲榮指，即使被告及時剎車，仍必然發生碰撞。而兩名途人在千鈞一髮之際，與突如其來車輛朝同一方向走，於是發生意外。被告當時有「扭左、剎車、響咹」，他的反應並非不合情理，或遠遜於合格、謹慎的司機之駕駛水平，因此，危駕罪名不成立。但因為案發時已轉黃燈，故裁定他不小心駕駛罪成。