三跑工頭涉收回佣並指示工人虛假陳述　認罪候判 (16:17)

被告蒙智獎（45歲）為德鑄工程有限公司前「工頭」。他承認1項串謀向代理人提供利益罪、2項串謀使代理人接受利益罪，及1項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。

案情指，案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。被告於2020年6月獲德鑄僱用為一組木工的工頭，被告應另一名工頭要求，向對方支付每個工作天100元至200元非法回佣，以獲德鑄繼續聘用，為期約半年。

2020年9月至2021年4月期間，被告串謀該工頭，從兩名木工接受非法回佣共逾6.6萬元，以協助二人受僱。二人日薪分別為1800元及2000元，每個工作天須分別支付200元及400元非法回佣。被告收取非法回佣後，悉數轉交給該工頭。該名工頭於2021年3月被廉署拘捕，被告其後串謀該工頭，指示上述兩名木工及其他成員向廉署作出虛假陳述，報稱沒有支付回佣予被告及工頭。